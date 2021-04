MISINTO / CERIANO LAGHETTO – A Misinto oggi a mezzogiorno intervento dell’ambulanza della locale Croce rossa e poi anche dell’automedica proveniente da Como per soccere una bimba di 7 anni, caduta da cavallo in via Birago: le condizioni della piccola sono apparse tranquillizzanti, ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata e gli accertamenti del caso. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno.

Cade della bici e viene soccorso dall’ambulanza: la disavventura è capitata questo pomeriggio ad un pensionato del posto, di 71 anni, che pedalava alla periferia del paese nella zona industriale e del Parco delle Groane, in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto. Sul posto per fornigli i primi soccorsi è accorsa una pattuglia della polizia locale cerianese, ed è quindi arrivata una ambulanza della Misericordia di Arese: la situazione non è apparsa grave, l’uomo è stato medicato direttamente in loco ed è potuto tornare a casa senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.

Auto fuori strada oggi alle 11 in via Monte Ceneri a Limbiate: una donna di 56 anni ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce d’argento che ha trasportato la automobilista all’ospedale di Garbagnate Milanese, non ha riportato gravi lesioni.

17042021