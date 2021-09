SARONNO – E’ stato sicuramente il via vai del personale scolastico che sta preparando gli spazi per il ritorno degli studenti a mettere in fuga il biacco, una comune biscia, avvistato ieri mattina nella scuola superiore Itis Riva di via Carso.

Intorno alle 10,30 il personale ha chiamato la centrale operativa della polizia locale dopo che il personale aveva visto un piccolo biacco in una delle aule. Si tratta di un serpente non velenoso della famiglia dei columbi. E’ molto diffuso nel Saronnese ed è frequente che viva in giardini e piccole aree verdi.

In realtà quando la pattuglia inviata dal comando di piazza Repubblica è arrivata sul posto del rettile non c’era più traccia. Sicuramente il biacco era in esplorazione ed infastidio dall’agitazione che ha creato si è subito dileguato senza lasciare traccia.

Il personale dell’istituto scolastico e la polizia locale hanno effettuato un sopralluogo escludendo che il rettile si trovasse ancora nell’istituto.

(foto archivio)