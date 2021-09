SARONNO – Ieri lo Sporting Club di via Lorca ha ospitato il torneo regionale di Wheel Chair organizzato in collaborazione con l’asd Tennis Senza Barriere di Rho e Garbagnate.

Tra i presenti l’onorevole Gianfranco Librandi, il sindaco Augusto Airoldi, gli assessori Gabriele Musarò e Ilaria Pagani oltre ovviamente a Gianni Gioia presidente dell’Asd Tennis Senza Barriere.

Il direttore sportivo Antonio Altobelli con Anna Clerici, in rappresentanza del Comitato Direttivo, hanno spiegato il progetto inclusione proattiva, che coniuga l’idea dello sport inteso per tutti e la testimonianza di quanto forza di volontà e determinazione possano essere i cardini per abbattere ogni limite o costrizione fisica.

Insomma una proposta di gioco collettivo che da una parte insegni ai giovani agonisti il superamento dei limiti mentali, e dall’altra accolga in maniera proattiva ogni categoria di utenza, senza eccezione alcuna.

“Di sicuro oggi, si sono gettate le basi per la partenza a breve di un progetto, che condiviso e sostenuto dagli assessori Musaro’ e Pagani, che ringraziamo pubblicamente per il sostegno e la presenza, vedrà nella realtà Sportiva dello Sporting la nascita di questa nuova visione del “vivere il tennis” hanno spiegato gli organizzatori.

“Ringraziamo Gianfranco Librandi per il supporto, il sostegno e la condivisione di ideali che danno forza e grinta per raggiungere ambiziosi obiettivi. E’ sua la proposta di una squadra da far crescere per lapartecipazione alle prossime paraolimpiadi”

Un grazie è arrivato anche per gli atleti intervenuti: “Massimo Fogato, Mauro Curioni, Rocco Marcone e Diego Amadori che si sono cimentati in singoli e doppi, sotto un sole cocente per tutto il giorno, dando dimostrazione di abilità e professionalità”

Premiati al termine dall’assessore Ilaria Pagani, si sono poi trattenuti per seguire la performance dell’artigiano creativo -coke Fabrizio Vendramin che ha omaggiato un quadro di Roger Federer che venduto all’asta ai presenti, dà così l’avvio alla raccolta fondi per l’acquisto di due carrozzine sportive che sarnano poi utilizzate allo Sporting.

“Fare Rete tra diverse realtà unite dagli stessi ideali e passioni, per arrivare a meta con un solo grande sogno: insieme si può! Ecco cosa rende davvero grande, la realtà dello Sporting Tennis Saronno!”