SARONNO – Un’altra settimana è alle porte e Radiorizzonti Inblu è pronta, come sempre, a tenere compagnia a tutti i radioascoltatori, con tantissimi ospiti, appuntamenti inediti e tanta buona musica. Qui di seguito gli appuntamenti settimanali:

Martedì 14 settembre– Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno di Buona giornata, Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. A seguire alle 11.29, con replica ore 19.13, ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi Il candidato Sindaco per la lista IES di Cislago Stefano Calegari. Per finire di sera alle 21.30 Life Style condotto da Damiano Caron.

Mercoledì 15 settembre – Alle 10.29, con replica ore 19.13, Elvira Ruocco conduce il programma “A spasso nel tempo: Un viaggio nei musei del Made in Italy”, l’argomento della giornata sono i Museo Alessi e Museo CIFA. Dopodichè alle 11.03, con replica ore 19.44, Iaia Barzani intervista Emanuele Coccia editorialista e docente All’EHESS di Parigi, autore del libro “Filosofia della casa-Lo spazio domestico e la felicità”. Per finire alle 11.29, con replica ore 21.00, ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi, il candidato Sindaco per Uniamo Cislago-Impegno e Serietà, Debora Pacchioni.

Giovedì 16 settembre – Alle 10.29 con replica ore 19.13, “Le Associazioni” Gabriella ed Emilio ospitano Alessandra Bosaia, collaboratrice e Gaia Di Bari volontaria SOS di Uboldo. A seguire alle 11.03 ospite un collaboratore della Protezione civile di Saronno. Per finire la giornata alle 11.29 in replica ore 21.00 Appuntamento con il cinema, a cura di Gianni Branca e Alessia Gelso.

Venerdì 17 settembre – Alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da don Angelo Centemeri, e a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea Mazzucchelli.

Sabato 18 settembre – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, “Dalla parte del cittadino”: il programma di politica locale ed attualità a cura di Gianni Branca e Gianni Branca. Ospite Novella Ciceroni, Assessore ai lavori Pubblici, decoro urbano e innovazione. A seguire, alle 11.29, con replica alle 21, “Emozioni estate”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 19 settembre – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 20 settembre – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Monsignor Claudio Galimberti, e Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sull’evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione e sicurezza. Per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “LA STORIA NEI GIORNI”.

FOTO ARCHIVIO RADIORIZZONTI NORBERTO TALLARINI