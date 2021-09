Uboldo: spettacolo laser, musica e burattini

UBOLDO – Il Comune di Uboldo presenterà in questi giorni l’iniziativa Uboldo in festa, in collaborazione con La Fiaba, compagnia teatrale nata da un’idea di Andrea Silvio Anzani, e con il corpo musicale uboldese “Orchestra a fiati” Santa Cecilia, sempre molto attivo in paese.

Si tratta di una rassegna di spettacoli, adatti a tutte le età, cui si potrà assistere previa esibizione del proprio green pass.

Tutte le rappresentazioni avranno luogo al parco comunale Falcone e Borsellino di Uboldo, in via Ceriani. L’iniziativa di festa si terrà domenica 19 settembre. A partire dalle 15, saranno presenti nel parco associazioni, commercianti uboldesi e punti di ristoro. Gli spettacoli avranno luogo a partire dal tardo pomeriggio. Alle 17 si terrà il concerto del corpo musicale, alle 20 lo spettacolo di burattini e dalle 21.30 il laser show conclusivo della serata. Una giornata di festa ricca di eventi diversi e preziosi, non solo per ritrovarsi ma anche per poter tornare a vivere iniziative collettive di intrattenimento a favore della socialità, nel pieno rispetto delle norme e all’insegna della resilienza.

