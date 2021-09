MALPENSA – Aggiornamento maltempo: nel Varesotto sono state tratte in salvo dieci persone intrappolate nelle autovetture e affidate alle cure del personale sanitario.

Si registrano alcune criticità presso l’aeroporto di Malpensa, dove stanno operando quattro squadre di vigili del fuoco, anche con gli specialisti del soccorso fluviale. Si sono registrati problemi alla dogana extra Shengen dello scalo aeroportuale che è stata chiusa, attualmente parzialmente riaperta per permettere di sbarcare i passeggeri di un volo. Tre aeromobili sono stati dirottati verso altri scali. Nella zona cargo allagata, si stanno evacuando venti persone con i gommoni da rafting.

A Saronno allagati e chiusi i due sottopassi che si trovano fra centro e periferia, quelli di via Milano e via I maggio: le vetture che si sono ritrovate circondate dall’acqua sono comunque riuscite ad uscire dai sottopassaggi, senza restare bloccate. Sul posto gli agenti della polizia locale per deviare il traffico.

(foto: alcune immagini dell’area dell’aeroporto di Malpensa, allagata)

