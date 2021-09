SARONNO – Pioggia e vento sferzano Saronno. Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Varese sta creando problemi anche nella città degli amaretti.

“Dalle 19 di oggi giovedì 16 settembre i vigili del fuoco – spiegano dal comando provinciale di Varese – stanno intervenendo con diverse squadre nei comuni limitrofi all’aeroporto di Malpensa per diversi allagamenti. Risultano allagati alcuni sottopassi e alcune strade. Sono state salvate due persone rimaste intrappolate in un’autovettura sommersa dall’acqua”

A Saronno si sono attivatti i semafori che vietano l’accesso ai sottopassi di via Milano e di via Varese a causa dell’accumulo di acqua sul fondo. Le ultime vetture entrate nei sottopassaggi prima della chiusura hanno faticato non poco per riuscire ad uscire. Mobilitata la polizia locale che ha provveduto ad effettuare dei sopralluoghi, chiudendo gli accessi e consigliando agli automobilisti presenti di cambiare percorso.

Allagamenti anche in diverse cantine e taverne con diverse richieste di intervento ai vigili del fuoco.

(foto archivio)