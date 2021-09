SARONNO – Da stamattina alle 7,30 due squadre di operai specializzati sono al lavoro in via Roma, dall’intesezione con via Guaragna a quella con via Manzoni, per la gettata di calcestruzzo drenante della pista ciclabile di via Roma.

Passando e guardando i cantieri la sensazione è che la nuova ciclabile sia di un rosso bordeaux ma in realtà il colore è stato studiato con attenzione. “Al momento della posa il colore è più scuro – spiegano i tecnici – ma poi asciugando si schiarisce e si crea anche una sorta di effetto maculato. Del resto è un po’ la peculiarità del calcestruzzo che lo differenza anche dall’asfalto oltre ovviamente all’invarianza idraulica”.

E quindi di che colore sarà la pista ciclabile? L’Amministrazione ha scelto una tinta che riprenda il marmo dell’ultimo tratto di via Roma in modo da creare un rimando ed una continuità. Una volta asciutto, lo si vedrà abbastanza in serata, ricorderà il rosa del porfido di Cuasso al Monte.

(foto alcuni momenti della gettata)

