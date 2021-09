Festa del Beato Monti: dall’arrivo della Madonna di Oropa, al concerto, alla giornata dei malati

SARONNO – Si aprono sabato 18 settembre le celebrazioni in onore del Beato Luigi Maria Monti, ricordato dalla liturgia il 22 settembre. Il religioso morì proprio a Saronno, dove fondò un istituto per l’assistenza agli orfani, come fece anche a Cantù.

Il programma – Sabato 18 si apre il periodo di festa in memoria del beato, con l’accoglienza alle 21 della statua pellegrina della Madonna di Oropa, santuario in provinci di Biella, alla quale il religioso era particolarmente devoto. Domenica 19 sarà dedicata ai malati: durante la giornata, dalle 9 alle 19 si terranno delle messe festive, alle 15:30 l’accoglienza dei malati, il rosario e la messa animata dal gruppo cittadino Unitalsi di Saronno e alle 16 ancora rosario e messa con i malati dell’Unitalsi.

Lunedì 20 e martedì 21: messa alle 8 e incontro di preghiera con riflessione guidata alle 20:30. Mercoledì 22 è il giorno della festa liturgica: messa alle 9 e messa solenne alle 20.30. Da giovedì 23 a giovedì 30 (esclusi sabato 25 e domenica 26): recita del rosario alle 20.45. Domenica 26: alle 15:30 e alle 18 ritrovo delle bande nel piazzale dell’istituto Monti e intrattenimento musicale, alle 20:45 rosario. Ultimo appuntamento venerdì 1 ottobre, anniversario dei 121 anni dalla morte del beato, con la messa delle 8 e delle 18.30.

(foto: l’istituto Padre Monti di Saronno)

