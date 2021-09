SARONNO – Domani, domenica 19 settembre Saronno e la Comunità pastorale crocifisso risorto daranno il proprio saluto a don Armando Cattaneo che lo scorso 2 settembre ha lasciato l’incarico di prevosto di Saronno.

Alle 10 sarà celebrata la Messa in Prepositurale (sarà possibile seguire la

celebrazione su maxischermo in San Francesco). In piazza si potrà seguire la celebrazione in audio, ma senza la possibilità di sedersi, rispettando le

norme di distanziamento in vigore.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta audio e video su Radiorizzonti InBlu (fm88, canale 880 digitale terrestre, radiorizzonti.org, app MiRadio). Dopo la Messa delle 10.00 si potrà salutare don Armando in piazza.

All’oratorio di via Legnani, al termine della Messa delle 11 celebrata

per la festa dell’Oratorio, saluto di famiglie e ragazzi a don Armando con la

preghiera dell’Angelus, cui seguirà il pranzo comunitario nel rispetto delle

norme. La Messa delle 11.00 in S. Francesco sarà posticipata alle 11.30.

