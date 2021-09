GERENZANO – Venerdì 24 settembre alle 21 all’oratorio San Filippo Neri a Gerenzano si terrà un concerto tributo a Ligabue con la band “Tra Liga e Realtà”.

Il concerto è organizzato dall’assessorato alla cultura in collaborazione con l’oratorio San Filippo Neri.

L’accesso allo spettacolo sarà consentito, fino ad esaurimento posti, solo ai possessori di green pass, secondo la normativa vigente.

Dalle 19.30 sarà inoltre aperto il servizio gastronomico.

La band “Tra liga e realtà” nasce nel 2005 in Lombardia, tra Milano, Como e Monza, dalla volontà di Luca Carrus, cantante della band, di proporre un tributo al cantautore emiliano Luciano Ligabue. A questa avventura si aggregano i chitarristi Germano Galotta e Alessio Di Tonno, il bassista Federico Grazioli, Andrea Boschetti alla batteria e Valerio Tufo alla tastiera.

Proprio l’amore per la musica dal vivo porta la band a farsi conoscere a livello nazionale e internazionale, in più di 1200 concerti live in tutte le regioni della penisola e non solo: sono stati chiamati per rappresentare l’Italia al giro d’Italia 2010 in partenza da Middelburgh in Olanda e hanno suonato in Slovenia e Svizzera.