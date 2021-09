Panorama Coppa Italia: Ardor, Varesina, Saronno e Universal passano il turno

SARONNO – Buon mercoledì sera per le formazioni locali di calcio, impegnata nella Coppa Italia d’Eccellenza e di Promozione.

Per la categoria Eccellenza si segnalano le goleade delle pimpanti Ardor Lazzate e Varesina, che si sono facilmente sbarazzate dai diretti avversari segnando complessivamente dieci reti.

Tante partite nell’intenso mercoledì sera anche in Promozione. Il Fbc Saronno ha disputato, causa l’indisponibilità per lavori dello stadio “Colombo Gianetti”, al centro sportivo di via Dante a Cesate dove i biancocelesti si sono sbarazzati dell’Union Villa Cassano, concludendo quindi il proprio percorso nel girone preliminare di Coppa a punteggio pieno. Per i saronnesi una bella rivincita dopo la sconfitta di campionato domenica scorsa contro la Solbiatese.

Missione compiuta anche per l’Universal Solaro che in casa ha pareggiato con la Solese; risultato minimo ma sufficiente per garantire il passaggio del turno.

Si proseguirà quindi a metà ottobre con la competizione che entrerà davvero nel vivo, al via gli scontri ad eliminazione diretta.

23092021