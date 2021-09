ORIGGIO – Inizia con il derby del Saronnese il girone A del campionato di terza categoria che oggi ha visto affrontarsi un giovanissimo Airoldi Origgio con la saronnese Amor Sportiva.

La pioggia intensa che ha iniziato a cadere senza sosta proprio col calcio d’inizio non ha impedito alle due squadre di regalare gol ed emozioni al pubblico presente in tribuna dopo il controllo del Green pass.

Si parte subito con un gol degli ospiti: Marzullo di testa approfitta di una palla non trattenuta dal portiere e gonfia la rete. L’Airoldi vuole restare in partita e in una decina di minuti pareggia con un bel tiro di Pista sul primo palo. Al 45′ l’Amor torna in vantaggio con Vidovic che la butta dentro di testa su calcio d’angolo.

Anche nel secondo tempo i saronnesi trovano la strada del gol: Banfi, appena entrato, salta il portiere e insacca. L’ultima occasione per l’Airoldi è al 36′ con la palla che sfila lungo tutta la linea di porta.

AIROLDI ORIGGIO Bianchi, Colombo, Macchi S., Passer, Bianchi, Duva, Butti, Pista (26′ st Souaf), Grandini (20′ st Ilardi), Castelli (33′ st Dimaio), Macchi M. A disposizione: Altimari, Iannaccone, Lavazzetti, Tricarico, Valentino, Signo. All. Rossetti.

AMOR SPORTIVA Lovera, Alverio (6′ st Caimi), Carioli, Gariboldi, Riillo, Vidovic (44′ st Vidovic), Nigro (26′ st Arrius), Forcisi, Marranzano (34′ st Pustorino), Marzullo, Aloardi (19′ st Banfi). All. Galimberti

Marcatori: pt 4′ Marzullo (Am), 18′ Pista (Ai), 45′ Vidovic (Am); st 26′ Banfi (Am)