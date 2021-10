Referendum cannabis legale, il sindaco risponde per le rime ad Uniti per Cogliate: “Solo falsità”

Referendum cannabis legale, il sindaco risponde per le rime ad Uniti per...

COGLIATE – Tirata d’orecchie del sindaco Andrea Basilico alla lista d’opposizione Uniti per Cogliate che, nei giorni scorsi, aveva lamentato ritardi nella produzione di documenti utili a confermare le firme raccolte per il referendum sulla cannabis legale. Il primo cittadino risponde direttamente: «Prosegue il grande impegno della minoranza a diffondere notizie false, unica cosa che fanno ormai da tre anni con grande impegno. Tutte le richieste sono state evase entro le 24 ore dalla ricezione (è tutto protocollato e agli atti), ampiamente entro le 48 (folli) richieste dalla normativa. In questo caso serve dire complimenti ai funzionari del nostro comune. Si attendono le scuse della minoranza, chissà se saranno altrettanto veloci». Il riferimento va alla produzione dei certificati elettorali dei firmatari, documento necessario a validare la segnatura, che il municipio deve fornire non appena il comitato ne fa richiesta, o quanto meno entro le 48 ore successive. Come spiega il sindaco, è stato tutto eseguito nei tempi.

