SARONNO – Domenica 3 ottobre alle 14.30 si svolgerà la terza edizione del trofeo “Croce Rossa”, organizzata da Scacchi Saronno insieme alla Cri. I partecipanti del torneo open di scacchi si sfideranno nei giardini di villa Gianetti a Saronno, divisi in tre categorie: juniores, adulti e ipo-non vedenti. Tutti potranno partecipare, semplicemente pagando la quota di iscrizione di 5 euro.

Ai primi tre classificati sarà consegnata una coppa durante la premiazione che si svolgerà alle 18. L’incasso sarà devoluto alla scuola gratuita di scacchi per ciechi. Per effettuare pre-iscrizioni o per ulteriori informazioni contattare il numero 3711179430 o l’email [email protected]

L’associazione Scacchi Saronno si è dimostrata sempre molto attiva e nell’ultimo anno ha tentato di portare avanti la propria attività malgrado il covid. Quello di domenica è il primo evento che segna l’inizio di un’altra stagione di partite. L’organizzazione ha sinora cercato inoltre di portare il gioco degli scacchi in spazi diversi, come al Mils, il Museo del lavoro saronnese, o addirittura in piazza.

(foto archivio: precedente evento scacchistico nella zona)

01102021