LAZZATE – Le patate più buone? “Quelle di Lazzate! Oggi e domani c’è una piccola due giorni aspettando il ritorno della Sagra della patata del 2022. Show cooking con chef Daniele Scanziani e i I Maltrainscena, laboratori di cucina per i piccoli e la presentazione di un nuovo dolce lazzatese: il Pan del Volta”. Ad annunciare l’evento, che è in corso a Lazzate, è il locale assessore comunale Andrea Monti, in piazza con il sindaco Loredana Pizzi.

“Ovviamente, si viene anche per comprare le patate più buone de mondo, direttamente dai nostri agricoltori” ricorda l’assessore Monti.

Intanto a Lazzate ci si sta preparando per l’edizione dell’anno prossimo della festa della patata, un appuntamento che in passato ha sempre ottenuto grande successo ma che nelle ultime due annate è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia per il coronavirus.

(foto: l’assessore Andrea Monti in piazza per questo prologo della Festa della patata, con il sindaco Loredana Pizzi)

02102021