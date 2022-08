Agricoltura, assessore Rolfi: 5 milioni di euro per 120 nuove aziende under 40

Agricoltura, assessore Rolfi: 5 milioni di euro per 120 nuove aziende under...

MILANO – “Le difficoltà attuali del comparto agricolo testimoniano come sia necessario un profondo processo di innovazione. Per questo il ricambio generazionale gioca un ruolo fondamentale. Avere ragazze e ragazzi in agricoltura significa portare diverse idee imprenditoriali, visione del futuro ed energie nuove”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito allo stanziamento, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (Psr), di 5,4 milioni di euro per la costituzione di nuove aziende da parte di giovani agricoltori.

SOSTEGNO DA 40 A 50.000 EURO – “Finanziamo non solo le start-up, ma incentiviamo anche – ha aggiunto Rolfi – il subentro dei giovani nelle aziende agricole di famiglia, per garantire continuità alle imprese e alle filiere. Con questa nuova misura salgono a 1.500 le imprese giovani che abbiamo incentivato in questa programmazione, con un investimento totale di 45 milioni di euro. Per i giovani imprenditori agricoli di pianura è previsto un incentivo da 40.000 euro, per quelli che decidono di aprire una attività in montagna si arriva a 50.000”.

4 MILIONI PER AMMODERNARE ISTITUTI AGRARI – “Accanto alla nascita di nuove aziende abbiamo fatto un importante investimento da 4 milioni di euro sugli istituti agrari statali della Lombardia – ha ricordato, concludendo, l’assessore Rolfi – per ammodernare le attrezzature didattiche. Una misura che replicheremo anche quest’anno: dobbiamo accorciare la distanza tra scuola e lavoro, introducendo negli istituti agrari macchinari innovativi ormai usati quotidianamente”.

AZIENDE FINANZIATE PER PROVINCIA E IMPORTO TOTALE DESTINATO – Di seguito il numero di aziende finanziato per provincia e l’importo destinato:

Bergamo (16 aziende), 770.000 euro;

Brescia (27 aziende), 1.200.000 euro;

Como (8 aziende), 370.000 euro;

Cremona (7 aziende), 280.000 euro;

Lecco (4 aziende), 200.000 euro;

Lodi (3 aziende), 130.000 euro;

Monza e Brianza (2 aziende), 80.000 euro;

Milano (4 aziende), 160.000 euro;

Mantova (18 aziende), 720.000 euro;

Pavia (14 aziende), 600.000 euro;

Sondrio (11 aziende), 550.000 euro;

Varese (6 aziende), 300.000 euro.

Totale 120 aziende, 5.360.000 euro.

AZIENDE FINANZIATE PER PROVINCIA E IMPORTO TOTALE DESTINATO DALL’INIZIO DEL PSR 2014-2022 – Il dettaglio delle aziende finanziate per provincia dall’inizio del Psr 2014-2020 e l’importo totale destinato:

Bergamo (314 aziende), 10.330.000 euro;

Brescia (300 aziende), 9.050.000 euro;

Como (71 aziende), 2.410.000 euro;

Cremona (63 aziende), 1.620.000 euro;

Lecco (36 aziende) 1.140.000 euro;

Lodi (21 aziende), 610.000 euro;

Monza e Brianza (13 aziende), 450.000 euro;

Milano (32 aziende), 820.000 euro;

Mantova (190 aziende), 4.580.000 euro;

Pavia (196 aziende), 5.290.000 euro;

Sondrio (216 aziende), 7.400.000 euro;

Varese (34 aziende), 1.190.000 euro.

Totale 1.486 aziende, 44.890.000 euro.

