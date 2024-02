Calcio

COGLIATE – Dopo la sconfitta di misura con l’Amor Sportiva della scorsa settimana, oggi 25 febbraio la Cogliatese ha disputato la ventiduesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como contro l’attualmente terzo in classifica Bulgaro nel centro sportivo di Cogliate.

Gli ospiti, non con molte difficoltà, riescono a superare gli avversari nei 90 minuti odierni grazie alle reti firmate prima da Pietro Ferrario che sblocca il risultato e successivamente con Oddo che lo raddoppia che costringono alla dodicesima sconfitta stagionale gli avversari della Cogliatese che rimangono così a 26 punti scendendo all’undicesimo posto della classifica del girone. Discorso, invece, molto differente per gli ospiti del Bulgaro che conquistano altri tre punti fondamentali per non allontanarsi dal secondo posto in classifica, attualmente occupato dalla Stella Azzurra Arosio a quota 49 punti vista anche la vittoria odierna per 2-0 contro la Virtus Cermenate.