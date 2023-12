Calcio

BULGAROGRASSO – Scontro diretto importante per le sorti della parte più alta della classifica del girone H della seconda categoria di Como quello disputato questo pomeriggio a Bulgarograsso tra Bulgaro e Cistellum.

La squadra ospite parte benissimo creando diverse occasioni che porteranno al minuto 31 al goal che sblocca il match firmato da Viola che insacca la palla in rete con un cross grazie ad una deviazione rocambolesca di un difensore avversario. Dopo una clamorosa traversa colpita dal centravanti del Cistellum Marazzi con una magnifica conclusione al volo, arriva il pareggio del Bulgaro che rientra in gioco con Mancini esattamente al 42′. Pochissimi minuti dopo il pareggio, i padroni di casa riescono a ribaltare il risultato nel recupero del primo tempo con Oddo che fa mandare le due squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-1.

Nei successivi 45 minuti, precisamente al 25′ della ripresa, il Bulgaro riesce ad allungare il risultato e completare definitivamente la rimonta con Cavallin che insacca in rete un pallone rimasto pericolosamente in area di rigore. La partita si conclude dopo un clamoroso salvataggio di un difensore della squadra di casa sulla linea di porta con il quale il risultato definitivo rimane di 3-1.

Il Cistellum, dopo essere passato in vantaggio nella prima mezz’ora di gara, perde lo scontro diretto per il secondo posto della classifica restando a quota 31 al terzo posto. Discorso, invece, differente per il Bulgaro che sale a 34 punti continuando così l’inseguimento alla capolista Gerenzanese, protagonista oggi di un’altra vittoria in una partita non semplice, lontana attualmente tre lunghezze di distanza.

FCD BULGARO – ASD CISTELLUM 3-1

Fcd BULGARO: Girola, Berlusconi, Marinoni, Gatti, Cavallin, Manzo, Ferrario P, Ferrario G, Oddo, Serra, Lauria. A disposizione: Caironi, Cirillo, Novembre, Asprella, Perrotta, Rullo, Villa, Paratti, Akuetteh. All: La Rocca.