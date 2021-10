x

SARONNO – Terzo turno, oggi pomeriggio, per i campionati dilettantistici di calcio.

In serie D si gioca dalle 15 e la Caronnese, reduce da due pareggi, cerca la prima vittoria in campionato in casa contro il Derthona. Arbitro Michele Maccorin di Pordenone, assistenti Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Filippo Tortolo della sezione Basso Friuli.

Nelle altre categoria si gioca alle 15.30. In Eccellenza Accademia pavese-Ardor Lazzate con arbitro Luca Paris di Bergamo, assistenti Francesca Pia Algieri di Milano e Matteo Cappelletti di Lodi; e Varesina-Varzi con arbitro Gaetano Alessio Bonasera di Enna, assistenti Kevin Turra di Milano e Riccardo Bonicelli di Bergamo.

In Promozione Fbc Saronno di scena a Cascina del Sole di Bollate contro la Solese, Jacopo Steffenoni Grandi di Milano; Universal Solaro-Valle Olona con arbitro Edoardo Bertin di Como.

Nel girone A di Prima categoria Pro Azzurra Mozzate-San Marco con arbitro Matteo Volontè di Saronno, e Valceresio-Tradate con arbitro Andrea Bovone di Saronno.

Nel girone B di Prima categoria Esperia Lomazzo-Ardita con arbitro Cristian Favaro di Seregno; Montesolaro-Rovellasca con arbitro Andrea Restelli di Saronno; e Guanzatese-Salus Turate con arbitro Alessandro Targa di Como.

Nel girone N Barbaiana-Ceriano Laghetto con arbitro Amos Malacrida di Como.

In Seconda categoria girone N c’è Borsanese-Cistellum con arbitro Fabio Di Napoli di Legnano, e Pro Juventute-Lonate Pozzolo con arbitro Marco Antonio Avalos Salvatierradi Legnano.

Nella Seconda categoria comasca c’è anche Misinto-Bulgaro con arbitro Antonio Catarinella di Gallarate, e Gerenzanese-Oratorio Merone, arbitro Matteo Marchese di Saronno.

Nella Terza categoria Legnano girone A Amor sportiva-Rescaldinese con arbitro Riccardo Masotto di Saronno, Cogliatese-Union Oratori Castellanza con arbitro Alessandro Renna di Saronno, Legnanese-Airoldi Origgio con arbitro Davide Longoni di Seregno, Rescalda-Dal Pozzo con arbitro Andrea Fornaroli di Saronno.

