SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della segreteria politica della Lega in merito al referendum Giustizia Giusta e nel dettaglio alla possibilità di firmare online tramite lo Spid.

“Caro concittadino, nel caso tu non abbia già firmato i 6 referendum sulla giustizia ai gazebo della Lega o in municipio, ti farà sicuramente piacere sapere che è ora possibile firmare anche online con Spid o firma digitale.

Bastano pochi minuti, ecco i passaggi:

1.vai sul sito https://legaonline.it/firmaonline

2. inserisci la tua email e il comune dove voti

3. riceverai una email contenente un link che dovrai aprire per completare la procedura di firma con SPID (o con firma digitale)

4. al termine della procedura riceverai per email un file PDF per ciascun quesito firmato digitalmente.

Se hai già firmato sui moduli cartacei, non firmare anche online, altrimenti le tue firme saranno invalidate”

Per la raccolta delle firme la Lega ha organizzato diversi gazebo in piazza a Saronno.