SARONNO – Una donazione che contribuisce a creare il circolo virtuoso della solidarietà si è concretizza negli ultimi giorni tra Saronno e Olgiate Olona con la donazione all’associazione Cristalli d’Argento di un computer rigenerato arrivano a sua volta da un’altra donazione.

A spiegare questo circolo virtuolo il fulcro Massimiliano De Cinque che opera con Digital Sherpa.

“Cristalli D’argento è un’associazione nata da poco sul territorio saronnese, si occupano di anziani fragili, ospiti nelle Rsa, ma anche al domicilio. Avevano bisogno di un computer da tenere nella loro sede che si trova a Casa di Marta. Teresio, che ritira il pc, mi ha raccontato che durante le restrizioni dovute al Covid 19 hanno aiutato numerose persone in difficoltà. Anche questa donazione è stata possibile grazie ai computer che mi ha regalato Il Melo di Gallarate”.

Non sono mancati i ringraziamenti, di persona ma anche sui social, da parte del sodalizio per la nuova dotazione ormai essenziale per portare avanti l’attività del gruppo che sta raccogliendo fondi per donare alla città le prime bici risciò.

04102021