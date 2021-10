x

SARONNO – La piantumazione di due alberi, in memoria di due professoresse che hanno contribuito alla formazione di diverse generazioni di studenti: il liceo Legnani di Saronno ricorderà nella mattinata di sabato 9 ottobre Federica Cosulich e Giovanna Giuffrida. Un momento di ricordo che il liceo condividerà con gli studenti, ex studenti, colleghi e con tutta la cittadinanza che vorrà prendere parte alla piccola cerimonia.

Alle 11.15, si terrà nella sede centrale di via Volonterio a Saronno una piccola cerimonia di commemorazione per le due insegnanti e, insieme a loro, di tutti i collaboratori della scuola prematuramente scomparsi negli scorsi anni.

Il momento avrà luogo nella zona di porta Borea: il dirigente scolastico, Mario Parabiaghi, ricorderà le figure di docenti e del personale per poi proseguire con la piantumazione di due piccoli alberi e la deposizione di due targhe in ricordo delle colleghe, alla presenza di famiglie, colleghi e docenti. Anche le classi che hanno visto come docente Federica Cosulich prenderanno parte alla commemorazione nella mattinata.

