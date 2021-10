x

SARONNO – La situazione è stata chiara fin dai primi minuti: con il suoi 937 voti pari al 16,5% Antonio Persiano e la sua lista Uniti per Caronno e Bariola sono l’ago della bilancia di questa tornata elettorale.

Ne sono consapevoli anche i due candidati che si sfideranno al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre ossia Marco Giudici che ha migliorato il proprio consenso attestandosi intorno al 44,35% (con oltre 2.518 voti) e il candidato del centrodestra Valter Galli che ha superato il 39% con più di 2223 voti. A caldo il candidato Valter Galli l’ha detto chiaramente “il risultato è quello che ci aspettavamo ed ora vediamo di trovare le forze per il rush finale e per vincere”.

“Il 16% è un’affermazione importante – ha detto al termine del voto il sindaco uscente Marco Giudici – Persiano è sicuramente un candidato che si è distinto nella campagna elettorale e credo che un confronto programmatico con lui sia possibile”.

Insomma per entrambi la parola d’ordine è incontri e confronti con il terzo candidato Antonio Persiano (e la sua coalizione formata dalle liste Domus e Albatros) che è già stato molto chiaro: niente scelte a priori ma un confronto con entrambe le parti per parlare di condivisione dei programmi. Diverse le opzioni con cui concretizzare l’accordo: l’ingresso in Giunta, la valutazione di un eventuale apparentamento, l’appoggio esterno o l’indicazione di voto.

