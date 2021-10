x

x

SARONNO – Adesso è ufficiale: dopo avere sistemato il campo da gioco a tempo di record, poco più di un mese (ad agosto l’erba si era bruciata, a causa di un malfunzionamento del sistema automatico di irrigazione), il Comune domenica prossima “riconsegna” lo stadio Colombo Gianetti di via Biffi al Fbc Saronno. L’atteso derby della terza giornata di Promozione, contro l’Universal Solaro, potrà dunque avere luogo regolarmente nell’impianto, inizio alle 15.30. Mentre, per lasciare posto alle opere dei giardinieri per la risistemazione del terreno di gioco, le precedenti partite casalinghe di Coppa Italia e campionato erano state disputate dai biancocelesti allo stadio di Cesate.

Per i tifosi il ritorno al Colombo Gianetti è senz’altro una ottima notizia: ingresso con green pass e mascherina e di rivedere all’opera gli amaretti che per ora, fra Coppa e campionato, hanno vinto 4 delle 5 gare sin qui disputate compresa quella di domenica scorsa sul campo della Solese.

(foto: i tifosi possono tornare sulle tribune dello stadio di Saronno)

07102021