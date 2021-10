x

SARONNO – I lavori di sistemazione allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi si sono conclusi anche in anticipo rispetto ai programmi ma alla fine la scelta è stata di non “calpestare” l’erbetta che sta crescendo, almeno ancora per qualche giorno.

Cambio campo, dunque, “a seguito dell’impossibilità di giocare allo stadio domenica 10, con comunicazione ricevuta in data odierna dal Comune, il match di Promozione tra Fbc Saronno 1910 e Universal Solaro si disputerà allo stadio di via Dante a Cesate alle 15.30″. Lo fa sapere con una nota ufficiale, il club del presidente Simone Sartori. Match importante e molto atteso, visto che si tratta del derby contro l’Universal Solaro.

La sede di gioco è dunque il centro sportivo via Dante a Cesate. Ingresso del pubblico con green pass. Si gioca per la quarta giornata del campionato di Promozione. (foto: lo stadio di via Dante a Cesate, domenica pomeriggio ospiterà l’incontro del Fbc Saronno)

