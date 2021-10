x

x

SARONNO – Domani prende il via la Saronno bike week un appuntamento in cui l’Amministrazione comunale credo molto non solo per le iniziativa proposte ma anche per portare avanti una sensibilizzazione all’uso della bicicletta come strumento più efficace e green per vivere la città come dichiarato dal sindaco Augusto Airoldi durante la presentazione dell’evento.

Si parte alle 9.30 nel giardino di villa Gianetti, dove gli appassionati potranno ammirare mezzi d’epoca, dall’origine della bicicletta fino ad arrivare agli anni ’80. L’evento, che proseguirà fino alle 18,30, è curato dal Registro storico cicli, associazione no-profit riconosciuta dalla Federazione ciclistica italiana che ha lo scopo di promuovere la cultura della bicicletta italiana e di sostenere una rigorosa analisi storica della produzione italiana. Si partirà dalla “draisine”, il primo prototipo di bicicletta senza pedali d’ispirazione leonardesca, creata nel 1816 dal barone Karl Von Drais, per arrivare a mezzi in acciaio più simili a quelli moderni. Ci saranno sia bici da corsa sia da passeggio, le classiche biciclette del nonno, e anche qualche velocipede a ruota alta”. Gli organizzatori lanciano anche un invito: “Se avete una bici del nonno in cantina portatela: i tanti esperti presenti saranno felici di aiutarvi a saperne di più”

Alle 11 la sfilata di biciclette storiche Squadra Corse Legnano storica squadra professionistica che ha avuto tra i propri campioni Binda, Brunero, Bartali e Coppi.

09102021