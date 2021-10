x

MISINTO – E‘ finita con il ritiro della patente ed una denuncia a piede libero, per un automobilista di 31 anni che nella nottata fra giovedì e venerdì scorso è uscito di strada mentre percorreva la Nazionale dei Giovi, in territorio di Lentate sul Seveso. Ad inguaiare il trentunenne, dopo il sinistro avvenuto alle 2.30, è stato il risultato dell’alcol test, disposto dai carabinieri intervenuti sul posto, come spesso avviene in caso di sinistri stradali. Il giovane, residente a Misinto, aveva bevuto troppo e così è finito nei guai, deferito per essersi messo alla guida con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito; e la sua posizione è ora al vaglio della procura. Al contempo, gli è stata subito ritirata la patente di guida.

A causa dell’incidente, consistenti sono apparsi i danni alla sua vettura, una Volkwagen Golf.

(foto archivio: precednte intervento dei mezzi di soccorso e dei carabinieri per una emergenza stradale sempre nella zona)

