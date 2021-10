x

SARONNO – Durante l’ultima riunione sindacale l’Asst Valle Olona azienda ospedaliera che gestisce l’ospedale di Saronno che presentato il programma di interventi strutturali con gli investimenti previsti e importante novità, la tempistica di realizzazione delle opere.

Ecco i diversi interventi che saranno realizzati sulla struttura saronnese con le tempistiche previste per la conclusione dei lavori.

Partiamo dalla ristrutturazione delle sale operatorie all’ottavo e settimo piano del padiglione verde che prevedono anche alcuni interventi propedeutici di bonifica: è previsto un investimento di 6 milioni di euro per la scadenza del giugno 2023.

Progetto cruciale la ristrutturazione del padiglione Marrone, un intervento studiato nel pieno della pandemia per separare i percorsi del Pronto soccorso da quelle delle degenze di terapia semintensiva da realizzarsi con un intervento di 9,15 milioni di euro entro il giugno 2024. Al momento è in corso la progettazione preliminare.

Ci sono poi i 560 mila euro degli adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi con due lotti di interventi (che prevedono nuove misure di sicurezza e nuovi spazi ad hoc) che saranno ultimati entro il marzo 2022. In tema di sicurezza e prevenzione degli incendi sono previsti 3 milioni di euro per la riqualificazione del primo e quinto piano del padiglione Verde ossia la sede della Psichiatria e della Pediatria. Questa tranche dovrebbe essere ultimata, visto che è in corso l’approvazione del progetto definitivo, entro dicembre 2023.

La ristruttura del triage del pronto soccorso, realizzata con 185 mila euro, sarà realizzata entro il giugno 2024.

Al di là degli investimenti strutturali resta sul piatto anche il tema del personale, come sottolineato recentemente da Daniele Ballabio di Uil Fpl.