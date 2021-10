x

x

SARONNO – “Il Pd di Saronno manifesta tutta la propria indignazione per il gravissimo atto di violenza perpetrato ai danni della Cgil e degli agenti di polizia,ricordando che gli italiani hanno già condannato e il parlamento messo fuori legge qualsiasi tentativo di ricostruzione del partito fascista”.

Sono le parole del segretario cittadino del Pd Rino Cataneo in merito a quanto accaduto sabato pomeriggio al corteo non autorizzato, a cui hanno aderito molti esponenti di Forza Nuova, che tra cariche e scontri con la polizia che ha lanciato lacrimogeni e sparato acqua dagl idranti per disperdere i violenti è arrivata a ridosso di Palazzo Chigi dopo aver occupato la sede della Cgil.

La numero uno del Pd di Saronno arriva anche un messaggio di vicinanza a nome dell’intera sezione saronnese: “Da queste considerazione esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla organizzazione dei lavoratori baluardo di democrazia e libertà”.

(foto archivio: il segretario cittadino Pd Rino Cataneo)

10102021