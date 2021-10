x

x

SARONNO – Tutte in campo oggi le squadre locali nei campionati dilettantistici.

Si gioca alle 15 in serie D, quinta giornata, con la Caronnese che dopo il turno infrasettimana, sconfitta a Vado, stavolta va in Valle d’Aosta, sempre alla ricerca della prima vittoria stagionale. Non sarà facile oggi contro il quotato Pont Donnaz. Arbitro Alessandro Negrelli di Finale Emilia, assistenti Vito Licari di Marsala e Gennaro Scafuri di Reggio Emilia.

Nelle categorie minori si gioca alle 15.30 e si è arrivati alla quarta giornata. In Eccellenza le squadre locali sono subito alle spalle delle migliori e cercano vittorie pesanti. L’Ardor Lazzate è in casa contro il Base 96 Seveso, arbitro Pietro Marinoni di Lodi, assistenti Simone Severini di Seregno e Alessandro Longoni di Seregno. La Varesina di Venegono Superiore gioca contro la Vogherese, in trasferta. Arbitro Mansour Faye di Brescia, assistenti Andrea Zanichelli di Legnano e Vincenzo Camporeale di Lodi.

In Promozione Fbc Saronno e Universal Solaro impegnate nel derby, si gioca allo stadio di via Dante a Cesate. Arbitro Mattia Malerba di Cinisello Balsamo, che dovrà fare tutto da solo. Per carenza di “personale”, non sono stati designati guardalinee. I saronnesi sono chiamati a confermarsidopo la vittoria di domenica scorsa. L’Aurora Cmc Uboldese gioca invece in casa, a Cantalupo, contro gli Amici dello sport, arbitro Giorgio Foppoli di Lovere.

In Prima categoria girone A c’è Tradate-Luino con arbitro Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio; e Nuova Fiamme Oro Ferno-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo. Nel girone B si gioca il derby Rovellasca-Esperia Lomazzo con arbitro Alessia Santarsiero di Busto Arsizio e Salus Turate-Portichetto con arbitro Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio. Nel girone N va in scena Ceriano Laghetto-Cinisellese con arbitro Matteo Cascarano di Varese.

In Seconda categoria nel girone I si gioca Gerenzanese-Virtus Cermenate con arbitro Denis Davide Ceneri di Como, Rovellese-Itala con arbitro Matteo Scorti di Saronno e Stella azzurra Arosio-Misinto con arbitro Klejdi Cela di Saronno. Nel girone N c’è Borsanese-Pro Juventute con arbitro Federico Edoardo Panariello di Busto Arsizio e Robur-Cistellum con arbitro Lorenzo Desiderato di Legnano.

In Terza categoria girone A legnanese, 3′ giornata, Airoldi Origgio-Legnarello con arbitro Christian Bosotti di Legnano, Limbiate-Rescalda con arbitro Alessandro Librandi di Saronno, Amor sportiva-Cogliatese con arbitro Luca Federico Parisi di Saronno e Dal Pozzo-Union Oratori Castellanza con arbitro Fabio Minici di Busto Arsizio.

10102021