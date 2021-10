x

x

CESATE – Tempo di derby nella quarta giornata del campionato di Promozione, con il Fbc Saronno che ospita (allo stadio di via Dante a Cesate) i vicini dell’Universal Solaro. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro.

Fischio d’inizio alle 15.30. Arbitro Mattia Malerba di Cinisello Balsamo, che dovrà fare tutto da solo. Per carenza di “personale”, non sono stati designati guardalinee. I saronnesi sono chiamati a confermarsi dopo la vittoria di domenica scorsa e proseguire l’inseguimento alla capolista Solbiatese mentre l’Universal, che sinora ha raccolto meno di quanto seminato, cerca punti pesanti per la propria classifica.

Restando allo stesso girone, l’Aurora Cmc Uboldese gioca invece in casa, a Cantalupo, contro gli Amici dello sport, arbitro Giorgio Foppoli di Lovere.

Classifica: Solbiatese 9 punti, Accademia Inveruno 7, Fbc Saronno, Castello Cantù, Olimpia 6, Besnatese 5, Lentatese, Amici dello sport ed Aurora Cmc Uboldese 4, Solese, Morazzone, Meda e Valle Olona 3, Universal Solaro 2, Union Villa Cassano e Gallarate 1.

10102021