SARONNO – Va avanti il cantiere per il recupero dell’ex Cantoni ma oggi si sono create anche lunghe code proprio nella “strategica” e sempre trafficata via Miola a causa di una cantiere in corso all’intersezione con via Marzorati.

Il serpentone è arrivato praticamente sino alle porte di Cassina Ferrara. Una alternativa c’è, per chi non deve necessariamente andare proprio in via Miola, ovvero la tangenziale esterna – la Sp 31 bis – che corre parallela, ma fuori dall’abitato.

Secondo l’accordo fra la proprietà, privata, dell’ex Cantoni ed il Comune nella parte sud nasceranno stabili ad edilizia convenzionata (una settantina di alloggi), e spazi pubblici come centro anziani e centro giovanile, in “mezzo” ci sarà il parco ed a nord edifici residenziali, ad uffici e negozi.

Mentre nella porzione minore dell’ex Cantoni, 15 mila e 700 metri quadrati, sono già ben avviate le opere per la realizzazione di un nuovo supermercato.

(foto: la coda di questo pomeriggio in via Miola)

11102021