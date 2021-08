[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Malgrado molti saronnesi siano ancora in vacanza è certo passata inosservata l’ultima fase dei lavori in corso in via Miola. Alle porte della Cassina Ferrara dove è in avanzata fase di realizzazione il nuovo supermercato Tigros in questi giorni è stato eliminato il muro che chiudeva la vista della storica area industriale dalla strada.

Una novità che ha suscitato moltissimi commenti a livello cittadino perchè cambia completamente il volto di uno dei punti di passaggio della città di Saronno. Per molti si è trasformato anche in un momento per un po’ di amarcord per ricordare quando l’ex Cantoni era ancora in attività o i tanti anni di immobilismo che hanno caratterizzato la storia del comparto.

La situazione è completamente cambiata ormai da diversi mesi: al posto dei capannoni industriali da tempo in disuso, che soprattutto negli ultimi anni erano stati ripetutamente occupati dagli anarchici per organizzare eventi e concerti, si sta ultimando la realizzazione di un punto vendita Tigros.

L’area ex Cantoni2 è di poco più di 6000 metri quadrati, circa un sesto dell’intero complesso ex Cantoni per il quale il futuro, da punto di vista urbanistico, è stato definito con un piano di recupero. (qui il progetto dell’ex Cantoni)

Attorno sarà realizzato il relativo parcheggio con oltre 150 posti auto e nel contesto dell’intervento sono previste anche opere viabilistiche da integrare con la riqualifazione del comparto ex Cantoni.