Turista di Solaro trovata morta in centro benessere sul lago d’Orta

SOLARO – La giovane vittima di un malore e morta annegata in una delle vasche termali di un centro benessere di Quarna Sopra è Chiara Spigolon, 30 anni residente a Solaro. La ragazza è stata trovata dallo staff della struttura priva di sensi nella vasca, i dipendenti del centro termale hanno richiesto l’intervento del 118 ma purtroppo per lei non è stato possibile fare nulla per soccorrerla.

La solarese stata passando il fine settimana di relax da sola nella struttura, un regalo che le avevano fatto alcuni amici. Sembra che, nella giornata di ieri, dopo pranzo abbia deciso di fare una sauna e poi entrare nella vasca rilassante. Nonostante l’acqua bassa, poco più di un metro la profondità della piscina, la giovane è stata colpita da malore ed è deceduta poco. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Omegna, raccogliendo le dichiarazioni del personale del centro benessere. Gli esami chiariranno di che tipo di malore possa essersi trattato, anche se non sembra siano valutabili altre ipotesi oltre a questa.

