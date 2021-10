x

x

CARONNO PERTUSELLA – La notte tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre il Palazzo comunale di piazza Aldo Moro sarà illuminato metà in colore azzurro e metà in colore rosa perchè l’Amministrazione civica di Caronno Pertusella ha aderito all’iniziativa dell’associazione “Ciao Lapo” per la sensibilizzazione sulle problematiche affrontate da famiglie colpite da morte perinatale o post partum.

Occasione dunque di riflessione su questi temi, Caronno Pertusella ha dunque aderito a questa mobilitazione nazionale, dando per una notte una suggestiva illuminazione all’edificio del Comune, in centro città.

Ciao Lapo è una associazione non lucrativa fondata nel 2006 da Claudia Ravaldi, medico psichiatra e psicoterapeuta e Alfredo Vannacci, medico farmacologo. Ciao Lapo presta sostegno psicologico e assistenza alle famiglie che affrontano la complessa e dolorosa esperienza della morte di un bambino durante la gravidanza o dopo la nascita, per qualunque motivo e a qualunque età gestazionale.

(foto archivio: il Municipio di piazza Aldo Moro a Caronno Pertusella)

14102021