x

x

COGLIATE – Si gioca per la quarta giornata del campionato di terza categoria che vede impegnate la Cogliatese e il Dal Pozzo. La partita viene da subito sbloccata dalla squadra di casa che vede andare in gol il bomber Beretta. Dopo la beffa iniziale la squadra Dal Pozzo riesce a trovare il proprio equilibrio in campo tant’è che la partita fino al minuto 21′ del secondo tempo rimane ferma sul risultato di 1-0.

La partita che fin qui è stata molto equilibrata e sofferta per entrambe le squadre vede nuovamente in vantaggio la squadra di casa che segna il 2-0 con un gran gol da calcio d’angolo da parte di Chiari. Reagisce subito la squadra ospite con gol di Dezio che porta il risultato sul 2-1. Nonostante i 20 minuti a disposizione da parte della squadra ospite per recuperare, il risultato resta fermo fino alla fine della partita sul 2-1, riesce così il Cogliate a conquistarsi altri 3 punti.

Marco Muscettola

Asd Cogliatese – Asd Dal Pozzo 2-1

A.S.D COGLIATESE: Ortolan, Ventrella, Roncalli, Murari, Pastore, Chiari, Zappa, Laurora(9′ st Pascale), Beretta(40′ st Spotti), Zampieri(10′ st Amadio), Celotti(25′ st Pietricola). A disposizione: Schiatti, Messina, Manno, Veronese, Bolis. All. Basilico.

A.S.D. DAL POZZO: Arrighi, Osculati, Carenza (42′ st Borghi D.), Pertile, Brizzo, Sartorio(38′ st Defendenti), Daga, Borgatti, Benzi(17′ st La Mura), Dezio, Schembri (42′ pt Riccardi). A disposizione Borghi O., Barzano, Barca. All. Borgatti.

Marcatori:15′ pt Beretta (Ce), 21′ st Chiari (Ce), 22′ st Dezio (Po).