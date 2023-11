COGLIATE – Partita combattuta quella disputata a Cogliate tra Cogliatese e Dal Pozzo per la decima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Un bel match combattuto e ricco di emozioni nel quale il Dal Pozzo riesce ad avere la meglio e vincere di misura per 1-2 una partita importante ai fini della classifica.

Il Dal Pozzo trova, così, la seconda vittoria stagionale grazie alla quale torna a casa con tre importantissimi punti con cui raggiunge a quota 8 l’Amor Sportiva e il Giussano Calcio allontanando l’ultimo posto condiviso da Novedrate e Casnatese a 4 punti. Risultato non positivo, invece, per la Cogliatese che, dopo la netta sconfitta della scorsa giornata per 3-0 contro il Cistellum, non riesce a rialzarsi e perde un’altra partita a causa della quale scende al decimo posto del girone.