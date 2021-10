x

CISLAGO / MISINTO / ROVELLASCA – Ieri alle 18 intervento dell’ambulanza della Croce rossa per un caso di intossicazione etilica: è successo in via Carducci a Cislago e la paziente, una donna di 45 anni, è stata trasportata all’ospedale di Saronno, non è apparsa in gravi condizioni. Intossicazione etilica anche a Rovellasca, alle 18.25, con intervento dei carabinieri della Compagnia di Cantù e di una ambulanza della Croce azzurra per soccorrere un uomo di 70 anni, si è comunque presto ripreso ed in questo caso non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Misinto ieri alle 14.20 intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno e di una ambulanza in via Birago per un pedone investito da un’automobile. L’uomo, di 48 anni, ha riportato lesioni varie ed è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita.

A Saronno tarda mattinata movimentata alla stazione centrale di piazza Cadorna per il malore di una donna sulla banchina.

