SARONNO – Intervento dei mezzi di soccorso oggi alle 11.15 sulla banchina del primo binario della stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna, sono arrivate una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e una ambulanza del Sos Uboldo, dopo che viaggiatori e ferrovieri di Trenord avevano segnalato la presenza di una persona in difficoltà.

Ad avere bisogno d’aiuto una donna di 40 anni, originaria della Romania, vittima di un malore. E’ stata accompagnata sull’ambulanza per i primi accertamenti ed è stata quindi trasferita all’ospedale di piazza Borella, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti ed è stata sottoposta a tutti gli esami del caso.

Un episodio che ha creato una certa “agitazione” dentro e fuori lo scalo ferroviario, per l’arrivo dei mezzi di soccorso: in tanti si sono fermati sui marciapiedi e sulle banchine per cercare di capire cosa stesse accadendo.

(foto: l’intervento dei soccorsi alla stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna a Saronno)

18102021