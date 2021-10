x

SARONNO – Sabato 23 ottobre Azione sarà presente anche a Saronno, come in diverse altre piazze della provincia di Varese, per incontrare i cittadini e presentare la propria proposta, a livello locale e nazionale. “

“Nella nostra città saremo in corso Italia orientativamente dalle 9 alle 12 – spiegano gli attivisti – stiamo attraversando una fase tanto complessa quanto decisiva e vogliamo dimostrare ai saronnesi che è possibile lavorare insieme per costruire una forza politica alternativa a populisti e sovranisti, per affrontare con serietà e pragmatismo le sfide che ci aspettano, come città e come Paese”.

Un impegno che Azione vuole affrontare concretamente a partire da alcuni temi specifici: “Come ripetiamo sempre, riconosciamo nei servizi educativi, nei servizi alla persona e nella sicurezza le 3 aree cruciali dell’impegno amministrativo”

“Per quanto riguarda, in particolare, la sicurezza, ci siamo impegnati negli ultimi mesi in una raccolta strutturata della

percezione e delle osservazioni dei cittadini, esercizio che già avevamo sperimentato con profitto a proposito

dell’emergenza educativa durante la pandemia.



Sabato saremo in grado di presentare alla città i risultati aggregati di questa analisi, utili al fine di elaborare alcune

proposte concrete da portare all’attenzione dell’amministrazione, come è avvenuto nelle scorse settimane in

materia di servizi educativi, con grande beneficio per le famiglie interessate.



Insomma, intendiamo continuare ad aiutare chi si trova al governo della città a individuare le priorità e a raccogliere

le informazioni necessarie a orientare la sua azione amministrativa, mostrando ai cittadini che un modo serio di

fare politica a servizio della comunità è possibile”