SOLARO – Il sindaco di Solaro, Nilde Moretti, ed il consigliere comunale con delega al Commercio ed alle Attività Produttive hanno incontrato quattro realtà di Solaro da premiare per le capacità imprenditoriali mostrate in tanti anni di impegno e lavoro sul territorio e per gli importanti anniversari compiuti.

Si tratta di:

Fratelli Campana Srl – Maserati di via Della Repubblica per i 40 anni di attività; storico concessionario d’auto e sicuramente uno dei fiori all’occhiello del commercio solarese, che ha saputo rinnovarsi nel tempo.



Biancolin & Rugolotti di via Roma al Villaggio Brollo per i 65 anni di attività; l’azienda nasce ufficialmente il 1° agosto 1956, fondata da Antonio Biancolin e Livio Rugolotti, due artigiani falegnami. Con passione i figli portano avanti questa tradizione.



Market Az Ok Sigma di via San Pietro, aperto dal 1989 al 2021; in oltre trent’anni di apertura, è stato un vero e proprio riferimento per tutti gli abitanti del quartiere, con disponibilità e spirito di appartenenza.



Autoscuola Solarese di via Cavour per i 40 anni di attività; il titolare Luciano Ietri è una vera istituzione solarese che da sempre accompagna con professionalità i ragazzi del paese in un rito di passaggio come il conseguimento della patente.



Dice Il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Con il consigliere Panetti abbiamo completato un tour davvero emozionante: tante attività del territorio, rappresentate da persone conosciutissime e apprezzate dalla comunità, delle vere e proprie eccellenze, che tagliano traguardi davvero ragguardevoli. Sono punti di riferimento per tantissimi solaresi e speriamo possano continuare ad esserlo anche per le future generazioni”.



Rileva Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio ed alle attività produttive: “Vogliamo avere un rapporto quotidiano con il cuore pulsante di Solaro, le nostre realtà del territorio. Realtà d’eccellenza che superano le difficoltà del tempo e lavorano per un’intera comunità ormai da tantissimi anni. È importante con noi continuare ad avere un dialogo con tutti loro, per intercettare bisogni e necessità, ma anche, come in questo caso, per riconoscere i loro importanti traguardi raggiunti”.

25102021