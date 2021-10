x

GERENZANO – “Da anni la situazione è grave e critica. Da anni i residenti ma anche i genitori degli studenti fanno segnalazioni ma non cambia mai nulla a parte lievi miglioramenti. Davvero non è possibile fermare il degrado e lo spaccio in una zona in cui passano migliaia di studenti ogni giorno?”.

Sono le parole di una saronnese residente nel quartiere del polo scolastico che tornare a chiedere un intervento sulla casa abbandonata in via Croce a Saronno. Problema di vecchia data per il quale si sono attuate diverse soluzioni tampone salvo poi vedere la situazione peggiorare nuovamente.

Si tratta dello scheletro di una casa che non è mai stata conclusa e che è rimasta abbandonata per anni. Ora la vegetazione è cresciuta di dismisura coprendone la visuale dalla strada. Questo insieme alla posizione, vicina alla stazione e in un punto di grande passaggio, la rendere ideale per lo spaccio.

“Sembra di essere tornati negli anni Ottanta – spiega una residente – c’è un viavai continuo di consumatori e spacciatori dai varchi d’accesso alla casa. Anche in pieno giorno. Ma non solo. Basta passare accanto, sul marciapiede per trovare bottiglie di birra e siringhe. Quindi non solo spacciano ma è diventato anche uno spazio dove ritrovarsi a drogarsi”.

Concrete le richieste dei residenti che oltre a qualche controllo in più sul fronte della lotta allo spaccio chiedono un intervento che in passato aveva già arginato il problema: “Un bel intervento di pulizia e di chiusura dello stabile visto che la situazione nelle ultime settimane con la ripresa da pieno ritmo post covid è insostenibile. Soprattutto perchè tagliando alberi e cespugli che garantiscono la privacy all’interno e bloccando gli accessi sicuramente la situazione migliorerebbe”.

