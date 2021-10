x

TURATE – “Questa mattina, sul piazzale antistante la scuola primaria, sono stati rinvenuti questi imbrattamenti, prodotti nella notte da sconosciuti vandali”. Lo comunicato l’Amministrazione civica di Turate, che fornisce anche una immagine dell’accaduto.

Un fatto stigmatizzanto dall’ente locale del sindaco Alberto Oleari: “Il gesto, oltre a deturpare uno spazio pubblico, costituisce un costo per la collettività e diffonde messaggi disinformativi, tanto più gravi in quanto realizzati davanti ad una scuola. Imbrattamenti di questo genere, nei giorni scorsi, sono comparsi davanti a scuole di paesi a noi limitrofi, verosimilmente ad opera della stessa mano. Il Comune di Turate si attiverà a presentare regolare denuncia contro ignoti, nell’interesse della collettività turatese”.

(foto: la scritta comparsa davanti alla scuola del paese)

