Chi l’ha visto? Cesano Maderno cerca Angelo

CESANO MADERNO – “Angelo, 56 anni, è scomparso il 17 ottobre da Cesano Maderno. E’ uscito di casa a piedi e non è più rientrato. I familiari chiedono aiuto ai runner della zona. Qualcuno l’ha incontrato?” Questo l’appello dei famigliari rilanciato dalla popolare trasmissione televisiva della Rai, “Chi l’ha visto?”

Le ricerche del cinquataseienne per il momento non hanno dato alcun esito.

Come detto, Angelo Cervesato ha 56 anni: è alto un metro e settanta centimetri e pesa settanta chili. “Potrebbe avere con sè il telefono cellulare ed i documenti. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al numero di telefono 3807814931.

“Stiamo cercando mio fratello Angelo Cervesato, ormai da diversi giorni non abbiamo sue notizie, non si presenta al lavoro, il suo telefono è spento e non rientra a casa… È stata fatta denuncia di scomparsa ai carabinieri” ricorda la sorella.

(foto: Angelo Cervesato)

29102021