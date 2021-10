x

GERENZANO – “E’ passato praticamente inosservato, ai più, il provvedimento comunale numero 62 del 11-09-2021 pubblicato sull’Albo Pretorio (online) dove si è approvato il Progetto Utile alla Collettività (Puc) a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel comune di Gerenzano. Progetto spazi verdi. Come nasce questo primo progetto PUC a favore degli spazi verdi?”.

Inizia così la nota di Andrea Fermata e Mattia Falduto esponenti cittadini di Fratelli d’Italia.

Tutto prende vita da una serie di video, che si possono recuperare sulla nostra pagina Facebook online Fratelli d’Italia Gerenzano 2022+, dove spieghiamo come si attivano i Puc e chiediamo a più riprese alla nostra maggioranza relativa di rispondere alla seguente domanda: “Quanti Puc sono stati attivati dal 2017 ad oggi a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza per la pulizia e la tenuta in sicurezza di strade, parchi e parchetti del nostro territorio comunale?”

La nostra maggioranza relativa ha risposto tramite la loro grigia e ufficiale pagina Facebook, alcune di queste le abbiamo trovate folkloristiche, ma anche poco gentili soprattutto lasciavano intendere l’impossibilità di rispondere in quanto nessun Puc in tal senso è mai stato attivato.

Alle origini delle nostre richieste la maggioranza ci ha sempre risposto che per tenere pulito e in sicurezza questi “ambienti” avrebbero dovuto aumentare le tasse, e ci chiedevano se è questo che volevamo noi di FdI.

Tutto il contrario in quanto tramite questo strumento, i Puc appunto, FdI ha suggerito al comune, che ha la titolarità di attivarli (praticamente a costo zero per il cittadino) come si può avere un ottimo ritorno sul piano comunitario senza alzare le tasse. Quindi: non ne erano a conoscenza?

Ci chiediamo, senza ansia, il perché di queste risposte estive e evasive della maggioranza relativa date senza una apparenza logica, capiamo che è difficile accettare un consiglio dalla “attuale opposizione di buon senso”, invece di definire chi la rappresenta come dei “fenomeni” e etichettarli come ignoranti della grammatica e della lingua italiana.

Se il consiglio che abbiamo dato (ovvero di attivare un Puc per gli spazi verdi) ha un concreto vantaggio per la comunità perché ha ricevuto così tanta denigrazione per poi essere messo in cantiere?

Credo che la superbia accecata da troppi anni di mandato stia mal consigliando la maggioranza relativa del comune di Gerenzano, riportiamo il buon senso, concittadini, non abbiate paura, licenziamo questa giunta per il meritato riposo.