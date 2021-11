x

ROVELLASCA – Intenso programma per il 4 novembre, che a Rovellasca si svolgerà in realtà domenica, nella giornata festiva per dare a tutti modo di partecipare alla Festa dell’unità nazionale e Giornata delle forze armate. Si inizia alle 9.30 con il raduno al palazzo comunale in piazza Vincenzi ed a seguire l’alzabandiera. Alle 10 la messa di suffragio ai caduti alla chiesa parrocchiale ed alle 11 la deposizione di una corona al monumento ai caduti, discorso del sindaco Sergio Zauli ed interventi dei giovani delle scuole.

La cerimonia sarà accompagnata dal Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Rovellasca, dal gruppo majorettes e delle associazioni d’Arma. “Si ringraziano i volontari del gruppo rovellaschese dell’Ana, Associazione nazionale alpini, per l’organizzazione – rimarcano dal Comune – e si ricorda alla cittadinanza l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento, come dalle norme vigenti per il contenimento del contagio da covid-19”.

(foto archivio: il sindaco Sergio Zauli in occasione di una precedente cerimonia pubblica)

