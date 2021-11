x

x

CARONNO PERTUSELLA – Mercoledì di Coppa Italia per i ragazzi della Caronnese, impegnati nella gara contro la Castellanzese valevole per i 32esimi di finale. Una partita da dentro o fuori, con fischio d’inizio alle 14.30 e, in caso di parità, si andrà subito ai calci di rigore. La partita si giocherà al Comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, anche se sarà la Castellanzese la squadra a giocare in casa.

Manuel Scalise: “Partita importante in prospettiva Lavagnese”

Non cerca alibi o scuse il tecnico della Caronnese, Manuel Scalise, che si aspetta una reazione da parte dei ragazzi dopo la partita di domenica a Gozzano. “Non ci nascondiamo, domenica non abbiamo giocato affatto bene, forse è stata la nostra peggior partita stagionale al di là del risultato. Vogliamo riscattarci. La partita contro la Castellanzese è importante anche in ottica campionato, perché un buon risultato darebbe morale in vista del campionato”.

Gli avversari – La Castellanzese

Sulla sua strada la Caronnese troverà un allenatore ben conosciuto dal popolo rossoblù. Da tre partite a questa parte, infatti, la Castellanese è allenata da Corrado Cotta, subentrato ad Andrea Ardito. Quattro punti il bottino conquistato del tecnico che ha dato maggiore solidità alla squadra. La rosa è il giusto mix tra giovani e giocatori d’esperienza. Con la coppia Chessa-Colombo chiamata ad essere ancora decisiva davanti. Il primo, dopo un’annata faraonica da 36 reti stagionali, potrebbe rientrare proprio mercoledì recuperando da un infortunio che l’ha tenuto ai box nelle ultime gare. I precedenti sorridono alla Castellanzese che, lo scorso anno, ha vinto entrambe le gare di campionato (doppio 2-0).

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Yamba Ismael Brian.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele, Rocco Daniele, Vitiello Domenico.

03112021