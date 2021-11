x

LAZZATE – “L’Ardor Lazzate ha il piacere di accogliere una nuova figura all’interno dei propri vertici societari: in questi giorni, infatti, è stato definito l’ingresso di Federico Marangoni in qualità di vice-presidente con specifica delega a Responsabile della comunicazione e dell’area commerciale”. Così la società calcistica lazzatesde.

“Il nuovo percorso e il nuovo incarico porranno le fondamenta sulla pregressa stima e sul legame di amicizia maturate nel corso degli anni tra Federico e i colori fialloblù. La società coglie l’occasione per dare il benvenuto al nuovo VicePresidente e per augurargli un proficuo lavoro” concludono dalla Ardor.

Domenica scorsa l’incontro fra Ardor Lazzate e Verbano è stato rinviato per alcuni casi di positività al coronavirus nella formazione del Verbano. La gara sarà recuperata mercoledì 24 novembre alle 20.30. L’Ardor, terza in classifica, ritorna in campo domenica prossima in trasferta contro la capolista Varzi.

(foto: Federico Marangoni, nuovo vicepresidente della Ardor Lazzate)

