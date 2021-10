x

x

VENEGONO SUPERIORE / LAZZATE – Rinviata, per alcuni casi di positività al coronavirus, la partita fra Ardor Lazzate e Verbano; riflettori puntati domenica pomeriggio nello scontro d’alta classifica d’Eccellenza di Venegono Superiore fra i locali della Varesina e la Castanese. 2-1 per i locali il punteggio finale, in rimonta. In vantaggio infatti gli ospiti dopo dieci minuti con una bella azione finalizzata da Urso. Nella ripresa i gol della Varesina: pareggia Gregov approfittando di un errato disimpegno della retroguardia avversaria, che diventa un perfetto assist per lui; e poi sigla la rete del successo Poesio su calcio di rigore dopo una deviazione di braccio di Sciocco (espulso) su tiro di Sogno. Si è giocato per la settima giornata di andata.

Varesina-Castanese 2-1

Marcatori: 12′ pt Urso (C), 2′ st Gregov (V), 30′ st Poesio (V) (rig.).

Classifica (primi posti): Varzi 17 punti, Varesina e Castanese 15, Ardor Lazzate, Verbano e Sestese 11, Vogherese e Base 96 Seveso 10.

(foto archivio: un precedente match della Varesina)

31102021